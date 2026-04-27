Durante una cena con i giornalisti organizzata dalla Casa Bianca, un uomo di 31 anni è riuscito a entrare e aprire il fuoco, sfruttando le vulnerabilità del sistema di sicurezza. In risposta, l’ex presidente ha accusato i democratici e il movimento No Kings di aver orchestrato un complotto, cercando di raccogliere consensi in vista delle prossime elezioni. La vicenda ha suscitato attenzione per le modalità di sicurezza e le dichiarazioni dell’ex numero uno.

Sfruttare le falle nel dispositivo di sicurezza che hanno permesso a un 31enne di fare irruzione e aprire il fuoco durante la cena con i giornalisti organizzata dalla Casa Bianca per recuperare consensi elettorali. Dopo 48 ore dal tentato attentato ai danni del presidente degli USA, nel corso del quale è rimasto ferito un agente del servizio di sicurezza, Donald Trump, che inizialmente aveva usato toni pacati richiamando all’unità degli americani, sembra ora aver cambiato idea. Così, con il consueto show davanti alle telecamere, ha rilanciato teorie del complotto e ha accusato i media, le opposizioni e perfino movimenti civici di essere la causa di questa tragedia sfiorata.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Attentato colpa di democratici e del movimento No Kings”. Trump parla di complotto e cerca di guadagnare consensi elettorali

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