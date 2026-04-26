Una persona “molto malata”. Così Donald Trump ha definito l’uomo responsabile dell’attentato al gala dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, al quale partecipava lo stesso presidente Usa. L’attentatore ha sparato diversi colpi nella lobby dell’hotel Washington Hilton, ferendo un agente del Secret Service, prima di venire bloccato e arrestato. Si chiama Cole Tomas Allen, ha 31 anni ed è residente in California. Ingegnere di formazione, lavora come insegnante e sviluppatore di videogiochi. Attentato alla cena con Trump, fermato un uomo Si chiama Cole Tomas Allen l’uomo arrestato per l’attentato alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Cole Tomas Allen arrestato per l'attentato alla cena di Trump con i giornalisti, "insegnante del mese"

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Chi è Cole Tomas Allen, il presunto attentatore sarebbe un ingegnere californiano di 31 anni; Spari alla cena di Trump a Washington, chi è il presunto aggressore Cole Tomas Allen; Chi è Cole Tomas Allen, l'attentatore al gala con Trump: le armi in hotel, il lavoro da insegnante e il giallo sul movente - Il video; Rossi Hawkins, gli attimi della paura: Abbiamo sentito gli spari, siamo in lockdown.

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Girano già voci false sul tentato killer: Cole Tomas Allen era registrato al voto come elettore non affiliato (non come democratico come falsamente scritto altrove). Ha però donato 25 dollari nell’ottobre 2024 alla campagna di Harris. x.com