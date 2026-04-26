Un uomo di 31 anni, noto come ingegnere, tutor e premiato come insegnante del mese, è stato arrestato in relazione a una sparatoria avvenuta durante un evento dedicato ai giornalisti con la partecipazione dell’ex presidente. La sua identità è stata confermata, e al momento si stanno raccogliendo dettagli sulla vicenda. La polizia ha confermato l’arresto e sta proseguendo le indagini per chiarire gli sviluppi della situazione.

Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media americani, Allen avrebbe tentato di colpire «membri dell’amministrazione Trump», come ha dichiarato lui stesso agli investigatori. Per questo è ora accusato di reati legati all’uso di armi da fuoco e aggressione a un agente federale. Come ha agito Al momento, l’ipotesi prevalente è Cole Tomas Allen abbia agito individualmente, come hanno dichiarato sia Donald Trump, appena rientrato alla Casa Bianca, sia successivamente la sindaca di Washington, Muriel Bowser: «Sembra che abbia agito da solo». Anche il capo della polizia, Jeffery Carroll, ha parlato di lone actor. Secondo quanto emerso, Allen era armato con un fucile a canna liscia, una pistola e diversi coltelli.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cole Tomas Allen, chi è l’uomo arrestato per la sparatoria al gala dei giornalisti con Donald Trump

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