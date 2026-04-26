Durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca in un hotel di Washington, si è verificato un tentativo di attacco nei confronti di un ex presidente. L’evento ha suscitato reazioni sui social media, dove sono emerse anche dichiarazioni di una scrittrice che aveva predetto, senza intenzioni, un episodio simile. La polizia ha riferito di aver fermato un sospetto poco dopo l’accaduto, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Dopo il fallito attentato durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca all’hotel Hilton di Washington, sui social è emerso anche il lato più surreale e dissacrante della serata.Tra i circa 2.600 invitati (giornalisti, influencer e creator vicini al movimento MAGA) le reazioni sono state molto diverse. Mentre la maggior parte dei presenti si è gettata sotto i tavoli per mettersi al riparo dagli spari, a pericolo scampato qualcuno ha pensato ad altro. È diventata virale la scena di una donna che, oltre un’ora dopo l’allarme, afferra prima una e poi un’altra bottiglia di vino da un tavolo abbandonato e se le porta via sottobraccio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Attentato a Trump, la profezia involontaria di Karoline Leavitt: "Ci saranno colpi..."

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È diventato virale e sta alimentando polemiche e complottismi il video dell'intervista ala televisione Fox della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Poco prima che un uomo sparasse colpi di pistola nella lobby dell'Hotel Hilton dove svolgeva la cena d x.com