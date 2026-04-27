Attentato a Washington Allen e il manifesto contro Trump | Stop ai suoi crimini

Da periodicodaily.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 31 anni ha aperto il fuoco durante una cena di corrispondenti alla Casa Bianca a Washington. Poco prima dell'episodio, aveva pubblicato un manifesto nel quale condannava Donald Trump e accusava il ex presidente di commettere crimini. La polizia ha arrestato l’uomo e sta indagando sulle sue motivazioni. Non sono stati segnalati feriti gravi tra i presenti.

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Attentato a Washington, Trump obiettivo numero 1: il manifesto contro il presidente; Spari alla cena dei giornalisti con Trump, dal boato alla fuga dei presenti. LE IMMAGINI; Cole Allen, le indagini sull'attentato a Trump a Washington: la pista del lupo solitario; Spari durante la cena di Trump con i giornalisti. Catturato l’attentatore.

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