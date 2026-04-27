Attentato a Washington Allen e il manifesto contro Trump | Stop ai suoi crimini

Un uomo di 31 anni ha aperto il fuoco durante una cena di corrispondenti alla Casa Bianca a Washington. Poco prima dell'episodio, aveva pubblicato un manifesto nel quale condannava Donald Trump e accusava il ex presidente di commettere crimini. La polizia ha arrestato l’uomo e sta indagando sulle sue motivazioni. Non sono stati segnalati feriti gravi tra i presenti.

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