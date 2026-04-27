Attentato a Trump | quel sospetto guardando i precedenti

Un utente noto sui social ha condiviso un'analisi riguardante un recente attentato a una figura pubblica, sottolineando come solo i primi cinque tentativi di assalto abbiano avuto successo. La discussione si concentra sui precedenti episodi simili, mettendo in relazione le azioni passate con l’evento attuale. La riflessione, pubblicata online, solleva domande sulla storia degli attacchi e sulla loro riuscita nel tempo.

Massimo Mazzucco sulla sua pagina Facebook getta ombre sul fatto che solo i primi 5 attentati siano andati a buon fine. Sabato sera, Donald Trump è scampato all’ennesimo attentato. Fortuna? Incapacità degli attentatori? Bravura della security. E sui Social scattano le solite dinamiche, come i sospetti che fosse tutto preparato. Oltre agli immancabili meme che sbertucciano anche gli eventi più seri e drammatici, come la donna che si preoccupa di rubare bottiglie pregiate. Oppure, il signore che con nonchalance finisce di mangiare il dolce mentre intorno è un fuggi fuggi generale. Certo, se si guarda alla storia degli attentati ai presidenti americani, si osserva che solo i primi 5 siano andati a buon fine.🔗 Leggi su Lucascialo.it

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