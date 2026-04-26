Trump e la cultura del sospetto permanente | così ogni attentato diventa un complotto

Il 26 aprile 2026, durante una cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, tutte le persone presenti, tra cui l’ex presidente, la first lady, il vicepresidente e altri membri dell’amministrazione, sono rimaste illese dopo un attentato. Le autorità hanno confermato che nessuno è rimasto ferito o ha subito danni. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o indagini immediatamente avviate.

Washington, 26 aprile 2026 – Donald Trump è uscito illeso. Con lui anche Melania Trump, il vicepresidente JD Vance e gli altri membri dell’amministrazione presenti alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Ma l’attentato al Washington Hilton lascia dietro di sé una domanda più ampia della cronaca: perché, nell’America e nel mondo occidentale di oggi, ogni episodio di violenza politica diventa quasi subito terreno per sospetti, ricostruzioni alternative e teorie del complotto? Un conto è Butler, Pennsylvania. Era il 13 luglio 2024 quando, durante un comizio all’aperto, l’allora candidato presidente Trump riuscì a salvarsi dopo che un attentatore aveva aperto il fuoco contro il palco.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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