La sorella di Cole Tomas Allen, l’uomo che ha cercato di colpire l’ex presidente durante un evento a Washington, ha dichiarato che il fratello aveva convinzioni estremiste. Nel frattempo, una comica ha fatto una battuta su Melania Trump, riferendosi alla sua condizione di vedova in attesa. L’attentatore, che ha aperto il fuoco, aveva manifestato posizioni radicali, secondo quanto affermato dalla famiglia.

Cole Tomas Allen, l’attentatore che ha cercato di sparare a Donald Trump durante l’evento istituzionale al Washington Hilton «aveva idee estremiste». A testimoniarlo è stata sua sorella, che abita a Rockville in Maryland ed è stata interrogata dalle autorità americane. Secondo quanto riferiscono fonti della Casa Bianca e delle forze di sicurezza citate dal Washington Post, la donna ha affermato che il fratello volesse risolvere quelli che descriveva come i problemi del mondo di oggi. In base a quanto raccontato dagli stessi confidenti, il fratello di Allen aveva allertato la polizia di New London dopo aver ricevuto la lettera con cui l’uomo ha annunciato ai familiari le sue intenzioni di colpire l’amministrazione Trump.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Attentato a Trump, parla la sorella dello sparatore: “Aveva idee estremiste”. Melania derisa da un comico: “Vedova in attesa”

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