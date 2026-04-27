Sabato sera, all’interno della sala ricevimenti del Washington Hilton, si sono verificati alcuni rumori insoliti intorno alle 20.30, mentre centinaia di giornalisti erano presenti. Poco prima, Cole Tomas Allen aveva completato un viaggio in treno durato 60 ore e aveva effettuato un check-in regolare in hotel. L’atmosfera era tranquilla, ma improvvisamente si sono sentiti suoni che hanno attirato l’attenzione dei presenti.

Sentire un rumore e non capire da dove arriva. Senti ma non vedi. Poco dopo le 20.30 di sabato all'interno della sala dei ricevimenti del Washington Hilton centinaia di corrispondenti alla Casa Bianca, insieme a Donald Trump e decine di altri politici dell'amministrazione hanno avuto la stessa reazione: tre colpi secchi. Forse un malore? Qualcuno è caduto? Ma dove? E ancora, potrebbe essere una bomba. L'immagine di pochi secondi si è trasformata in movimento. Il presidente viene portato verso terra dal Secret Service, che poi lo rialza di peso e lo circonda portandolo fuori dalla stanza. Gli agenti chiedono a tutti di abbassarsi, «down, down», di andare sotto i tavoli, prima di evacuare i politici.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Attentato a Trump, la missione di Cole Tomas Allen: il viaggio di 60 ore in treno, il check-in (regolare) in hotel

Notizie correlate

Attentato Trump, chi è il presunto responsabile Cole Tomas Allen?Nuovi sviluppi sull’attentato al presidente degli Stati UnitiDonald Trumpal gala dei corrispondenti della Casa Bianca.

Leggi anche: Chi è Cole Tomas Allen arrestato per l'attentato alla cena di Trump con i giornalisti, "insegnante del mese"

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Attentato a Trump, insegnante incensurato: chi è Cole Thomas Allen; Da insegnante del mese a detenuto del mese: i sostenitori di Trump si sfogano sui profili social di Cole Tomas Allen; Chi è l'uomo che ha cercato di sparare a Trump, Cole Tomas Allen: Aveva molte armi. Ha agito da solo; Chi è Cole Tomas Allen arrestato per l'attentato alla cena di Trump con i giornalisti, insegnante del mese.

Cole Allen, le indagini sull'attentato a Trump a Washington: la pista del lupo solitarioPerquisita la casa di Torrence, un sobborgo di Los Angeles, dove l’uomo vive assieme ai genitori e da dove ha raggiunto Washington in treno, via Chicago. tg.la7.it

Chi è Cole Tomas Allen arrestato per l'attentato alla cena di Trump con i giornalisti, insegnante del meseAttentato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca con Donald Trump: chi è l'uomo che ha sparato, Cole Tomas Allen ... virgilio.it

“Sono l’assassino federale gentile”: chi è Cole Tomas Allen, l’uomo che ha sparato e voleva uccidere Trump e altri funzionari L’uomo che ha sparato alla Cena dei Corrispondenti aveva un piano, un manifesto e tre giorni di treno per arrivarci Un insegnante pr - facebook.com facebook

Chi è Cole Tomas Allen, l'uomo che ha sparato alla cena dei giornalisti con Trump a Washington. Insegnante 31enne californiano, dieci minuti prima di aprire il fuoco ha mandato il suo manifesto ai familiari: "Sono un assassino federale gentile". #ANSA ansa.it x.com