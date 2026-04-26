Trump conferenza show dopo l’attentato | il presidente tra paura e rilancio

Dopo l’attentato, il presidente ha tenuto una conferenza stampa in cui ha affrontato l’evento, cercando di rassicurare l’opinione pubblica. La serata, che avrebbe dovuto essere un’occasione di sorrisi e interviste, si è trasformata in un appuntamento con i giornalisti per discutere di quanto accaduto. La conferenza si è svolta tra domande e risposte, con il presidente che ha cercato di mantenere un tono deciso e determinato.

Doveva essere una di quelle serate fatte di sorrisi, battute e flash, con la politica che si concede alla stampa per qualche ora. E invece, all’improvviso, il brusio si spegne. Un rumore secco, poi un altro. E in una manciata di secondi, la festa si trasforma in paura pura. Nel cuore di Washington, dentro uno degli hotel più controllati della città, è scattato l’allarme sicurezza. Gli ospiti hanno cercato riparo come potevano, qualcuno si è buttato sotto i tavoli, altri hanno provato a capire da dove arrivasse quel suono che non lasciava dubbi. Lì, a pochi metri, era appena iniziato l’incubo. È successo al Washington Hilton, poco dopo le 2.30 ora italiana, durante la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

Papa Leone risponde a Trump dopo l'incredibile attacco del presidente Usa, "non ho paura, parlo del Vangelo"Papa Leone XIV ha replicato a Donald Trump dopo il duro attacco del presidente degli Stati Uniti d’America.

Paura sul volo Napoli-Berlino: un passeggero inizia a farneticare e l’aereo torna indietro per paura di un attentatoPaura e caos a bordo di un volo easyJet in partenza ieri da Napoli con destinazione Berlino.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Trump, conferenza show dopo l'attentato: La mia è una professione pericolosa. Dopo gli spari ho lottato per tornare. Per Melania è stato traumatico; Il primo faccia a faccia dopo la rottura tra Trump e Meloni: l'intervista esclusiva di Alessio Marzilli; Sparatoria al gala dei media con Trump arrestato l'aggressore. Presidente: L'uomo aveva molte armi; Attentato a Washington, Trump salvato: spari e un agente colpito, cosa è successo.

Trump, conferenza show dopo l’attentato: il presidente tra paura e rilancio, È una professione pericolosaLa scena è quella di una notte che doveva restare dentro un rituale consolidato e che invece si spezza all’improvviso. La cena dei corrispondenti alla Casa ... thesocialpost.it

Hai salvato un nuovo articoloNella conferenza stampa indetta dopo l'attentato al Washington Hilton, Trump ricostruisce la dinamica degli eventi. L'attentatore «una persona malata» ... corriere.it

Trump parla agli americani dopo gli spari al gala dei corrispondenti: 'Risolviamo le differenze pacificamente. Quell'uomo credo sia un lupo solitario. La mia è una professione pericolosa' #ANSA - facebook.com facebook