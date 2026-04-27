Attacco al 25 aprile | ferita la psicologa caccia all’aggressore

Una psicologa e il marito sono stati colpiti da un'arma ad aria compressa durante un episodio avvenuto a Roma nel giorno del 25 aprile. Entrambi sono stati feriti, ma le loro condizioni non sembrano gravi. La polizia sta cercando un uomo su uno scooter, di cui si stanno ancora cercando immagini e testimonianze. La Procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di attacco con finalità terroristiche.

? Cosa sapere Rossana Gabrieli e il marito feriti da arma ad aria compressa a Roma.. La Procura apre un fascicolo antiterrorismo per identificare l'aggressore in scooter.. La psicologa di Aprilia Rossana Gabrieli e suo marito sono stati feriti da colpi di arma ad aria compressa durante il corteo per la Festa della Liberazione a Roma, quando un uomo in scooter ha aperto il fuoco nei pressi del Parco Schuster. L’aggressione è avvenuta subito dopo le celebrazioni del 25 aprile nella Capitale. La vittima, esponente di Sinistra Italiana, indossava al collo il fazzoletto dell’Anpi, simbolo che sembra aver attirato l’attenzione del criminale. L’attentatore, descritto come un giovane con giacca verde militare e casco integrale, ha colpito la coppia a distanza ravvicinata prima di fuggire.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Attacco al 25 aprile: ferita la psicologa, caccia all’aggressore Notizie correlate Spari al corteo del 25 aprile a Roma: coppia ferita da pistola ad aria compressa. Caccia a una persona con casco e giubbotto verde militareMomenti di panico questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due iscritti all'Anpi che avevano... Roma, spari a due militanti Anpi dopo il corteo del 25 aprile: caccia all’aggressore fuggito in scooterUn uomo a bordo di uno scooter ha sparato nel pomeriggio di sabato 25 aprile con una pistola ad aria compressa a una coppia di iscritti all’Anpi nei... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gli spari a Roma sul 25 aprile: coppia ferita da un uomo in moto. Un attacco alla democrazia; Roma: colpi di pistola ad aria compressa durante il corteo del 25 aprile. Ferita una coppia iscritta all'Anpi; 25 aprile, Meghnagi: Non volevano gli ebrei. Anpi, farneticanti le accuse della Brigata ebraica; Roma - Spari al corteo del 25 aprile: ferita attivista Anpi di Aprilia. Pampena: Un attacco mirato figlio di un clima inaccettabile. Spari al corteo del 25 aprile a Roma: coppia ferita da tre colpi di pistola da softair, caccia a un uomo con casco e giubbotto mimeticoMomenti di panico questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due iscritti all'Anpi che avevano partecipato al corteo sono ... ilmessaggero.it Roma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco Schuster«Siamo stati feriti da spari di una pistola ad aria compressa provenienti da un motorino». Così una coppia, durante il corte del 25 aprile, si è presentata alle ... ilmattino.it La decisione è stata assunta nel Consiglio dei Ministri del 9 aprile ma la delibera non è stata trasmessa. Al momento il presidente della Regione non può firmare i documenti come commissario ad acta e nemmeno come assessore - facebook.com facebook Diego, 25 anni, scomparso dal 23 aprile a Bologna. ll padre: “Aiutateci a trovarlo” x.com