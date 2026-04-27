Attacco a Washington contro Trump Allen accusato di tentato omicidio

Un uomo è stato arrestato dopo aver preso di mira la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, alla quale partecipava anche l'ex presidente degli Stati Uniti. Le autorità hanno accusato Cole Tomas Allen di aver tentato di uccidere il presidente. L'incidente ha portato all'apertura di un procedimento legale contro l'uomo, che ora dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio.

(Adnkronos) – Cole Tomas Allen, l'uomo arrestato per l'attacco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a cui partecipava Donald Trump, è stato accusato di aver tentato di assassinare il presidente degli Stati Uniti. Lo ha annunciato il giudice Matthew Sharbaugh davanti al quale l'uomo oggi è comparso per la formalizzazione delle accuse. Allen è.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Trump Evacuado Tras Ataque Armado en Washington | ¿Qué Pasó Realmente en la Cena de la Casa Blanca Notizie correlate Attentato al gala della Casa Bianca: Cole Tomas Allen accusato del tentato omicidio di TrumpSi è aperta oggi l'udienza preliminare a carico di Cole Tomas Allen , l'uomo arrestato per l'attentato avvenuto sabato scorso durante la cena di gala... Leggi anche: Attentato a Trump, Cole Tomas Allen accusato del tentato omicidio del presidente Usa rischia l'ergastolo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Attentato a Washington, Allen e il manifesto contro Trump: Stop ai suoi crimini; Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato un uomo. Il 'manifesto' dell'aggressore; Attentato a Trump: i dubbi sulla sicurezza e il manifesto dell’aggressore; Spari al gala dei media: attacco a Trump, Washington sotto shock. Attacco a Washington contro Trump, Allen accusato di tentato omicidioLo ha annunciato il giudice Matthew Sharbaugh davanti al quale l'uomo oggi è comparso per la formalizzazione delle accuse ... adnkronos.com Spari a cena con Trump, Allen accusato del tentativo di assassinare il presidenteLeggi su Sky TG24 l'articolo Spari a cena con Trump, il presidente: Non avevo paura'. Poi attacca la giornalista ... tg24.sky.it Voci arabe sulla guerra in Iran, 8ª puntata: da Washington a Teheran, ecco chi sabota la pace. Leggi RAI Al-Arab qui - facebook.com facebook Voci arabe sulla guerra in #Iran, 8ª puntata: da Washington a Teheran, ecco chi fa fallire la pace #27aprile #Trump #Netanyahu #Palestina #Hamas Leggi RAI Al-Arab qui x.com