Attacco a Trump tutte le falle dell’Hilton Wsj | C’erano meno precauzioni che allo stadio o a una festa

Durante la cena dei corrispondenti con l’ex presidente, all’interno del Washington Hilton, è stato fermato un uomo che aveva tentato di entrare con un coltello. Secondo il Wall Street Journal, l’hotel aveva adottato alcune misure di sicurezza, anche se sarebbero state meno rigorose rispetto a quelle di uno stadio o di una festa pubblica. L’incidente ha sollevato domande sulla tenuta delle misure di protezione nell’albergo.

Al Washington Hilton, l’hotel dove l’altra notte è stato fermato un attentatore durante la cena dei corrispondenti con Donald Trump, c’era un perimetro di sicurezza. Eppure Cole Thomas Allen è riuscito a sfuggire, correndo oltre i metal detector. Come ci è sarebbe riuscito lo spiega oggi il Wall Street Journal, riportando tutte le falle dell’eventi. Come quella sugli ospiti: hanno affermato di essere riusciti ad accedere all’hotel attraverso i posti di blocco nelle strade circostanti semplicemente mostrando un biglietto per la cena o una copia di un invito a uno dei ricevimenti pre-cena. Solo un check, nessuna scansione, senza tra l’altro controllo di identità.🔗 Leggi su Open.online

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