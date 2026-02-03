Questa mattina a Torino alcuni manifestanti hanno attaccato le forze di polizia, causando tensione e paura tra i cittadini. L’assalto segna una svolta nel clima politico, con gruppi che sembrano voler portare la violenza nelle strade, non più solo proteste pacifiche. La situazione resta calda, e ora le autorità devono decidere come rispondere a questa escalation.

L’assalto alla polizia a Torino ha messo in chiaro una cosa: è tornata la violenza politica. Askatasuna è l’elemento più in vista di una galassia di movimenti che hanno un tratto comune: la ricerca dello scontro, l’antagonismo non è solo una sfida ideologica, è anche un programma di guerriglia. Se non si legge questa realtà per quella che è, se si continuano a coltivare illusioni, si rischia di fare una gran confusione tra la lotta alla comune delinquenza e il contrasto di organizzazioni che puntano a seminare il caos, fino a premeditare la battaglia urbana. È la stessa leadership di Askatasuna a smontare la consolatoria (e assolutoria) teoria sugli infiltrati nel «pacifico» corteo di Torino: non c’è nessuna manina esterna, il loro obiettivo è il conflitto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - È un attacco allo Stato. Ora serve una risposta

