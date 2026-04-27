Atp Madrid allarme Sinner | Devo capire come risponde il mio corpo

Jannik Sinner si trova in una fase intensa della sua stagione, attualmente impegnato nell’ATP di Madrid. Durante il torneo, il tennista italiano ha dichiarato di dover monitorare le reazioni del suo corpo, senza ancora sapere se potrà proseguire la competizione. Le ultime settimane sono state caratterizzate da risultati positivi per Sinner, che si trova ora ad affrontare una sfida fisica mentre cerca di mantenere alta la concentrazione in campo.

È un periodo molto intenso per Jannik Sinner, impegnato in questi giorni nell’ATP di Madrid: il numero uno al mondo non sa se finirà il torneo Sono state settimane molto soddisfacenti per Jannik Sinner. Il fenomeno altoatesino ha messo in serie un numero impressionante di vittorie nel 2026, una striscia che non finisce e che l’ha portato a tornare il primo al mondo ai danni di Carlos Alcaraz. Intanto, l’iberico si è anche fermato per infortunio, un forfait che potrebbe durare diverso tempo e costringerlo a saltare Roma e il Roland Garros, proprio i tornei dove lui va meglio e sulla sua superficie preferita. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Sinner rischia e batte Bonzi in rimonta: che fatica all’esordio a Madrid. “Devo cercare di capire come si gioca su questa superficie”Con grande fatica, dopo un primo set perso al tie break, Jannik Sinner vince all’esordio al Masters 1000 di Madrid.

Jack Draper: “Colmare il divario con Sinner e Alcaraz è il mio obiettivo e forse anche per questo il mio corpo ha ceduto”Jack Draper, a sei mesi di distanza dall’ultimo match ufficiale disputato allo US Open, è tornato in campo dopo aver smaltito un serio infortunio al...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Atp Madrid, Sinner vince all’esordio contro Bonzi; Sorteggio: Sinner debutta con un qualificato, forfait Draper last minute; Masters 1000 di Madrid, tabellone: esordio di Sinner alla Caja Mágica con dolore alla spalla sinistra; Atp Madrid, Sinner a caccia del quinto 1000 di fila.

Atp Madrid, Sinner batte Moller in due set e va agli ottavi. Avanti anche MusettiAl terzo turno il carrarino sfida l’olandese testa di serie numero 29, mentre il numero 1 del mondo scende in campo contro il qualificato classe 2003. Gioca invece per approdare ai quarti di finale ... tg24.sky.it

LIVE Sinner-Moller 6-2, 6-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: partita agevole e pass per gli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 In rete il rovescio inside-out di Moller. A-40 Servizio al centro di Sinner. 40-40 Largo il rovescio ... oasport.it

ATP Madrid, Fonseca: "Jodar ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore eccezionale" - facebook.com facebook

Atp di Madrid, Musetti batte Griekspoor 6-4 7-5 e approda agli ottavi di finale, affronterà Lehecka x.com