Sinner rischia e batte Bonzi in rimonta | che fatica all’esordio a Madrid Devo cercare di capire come si gioca su questa superficie

Jannik Sinner ha conquistato la vittoria al suo primo match al Masters 1000 di Madrid, dopo aver rischiato e rimontato contro un avversario che aveva vinto il primo set al tie break. L’italiano ha avuto bisogno di tutta la sua determinazione per superare la difficoltà della superficie, cercando di adattarsi alle caratteristiche del campo. La partita si è conclusa con un risultato positivo per Sinner, che ora prosegue nel torneo.

Con grande fatica, dopo un primo set perso al tie break, Jannik Sinner vince all’esordio al Masters 1000 di Madrid. 6-7, 6-1, 6-4 il finale in quasi due ore e mezza di partita. Un match inaspettatamente complicato per il numero uno al mondo, che continua così la caccia al quinto Masters 1000 consecutivo dopo quelli vinti a Parigi (2025), Indian Wells, Miami e Montecarlo. Bonzi aveva vinto un gran primo set al tie-break, complice anche qualche errore di Sinner, ma ha poi ceduto – anche a causa di alcuni problemi fisici (ha chiamato il medical time out tra secondo e terzo set) – nei restanti due parziali di partita. Adesso Sinner affronta il giovane danese Elmer Moller, classe 2003 che ha vinto al secondo turno contro Diallo, ritiratosi nel corso del secondo set.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner rischia e batte Bonzi in rimonta: che fatica all’esordio a Madrid. “Devo cercare di capire come si gioca su questa superficie” Notizie correlate Atp Madrid, esordio per Sinner contro BonziOggi, venerdì 24 aprile 2026, Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Madrid affrontando il francese Benjamin Bonzi sul campo Manolo Santana, in un... Sinner, ecco l’avversario dell’esordio a Madrid: venerdì sfiderà Bonzi(Adnkronos) – Sarà Benjamin Bonzi l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alcaraz si ritira da Barcellona, Madrid a rischio: Sinner può arrivare a Roma da numero 1; Internazionali e Serie A, caos a Roma: il rischio di una finale con Sinner in concomitanza con il derby; Alcaraz, l'infortunio preoccupa. Dalla Spagna: Può saltare Roma e Roland Garros; Alcaraz salta l'Atp Madrid per infortunio: Sinner agli Internazionali di Roma da numero 1. Atp Monte-Carlo, Sinner batte Auger-Aliassime e vola in semifinale: incontrerà ZverevLeggi su Sky TG24 l'articolo Atp Monte-Carlo, Sinner batte Auger-Aliassime e vola in semifinale: incontrerà Zverev ... tg24.sky.it ATP Montecarlo: Sinner batte in due set Aliassime, domani la semifinale contro ZverevJannik Sinner continua il suo cammino nell’ATP Montecarlo 2026, centrando l’ingresso in semifinale grazie alla vittoria su Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e mezza di gioco ... lamilano.it Madrid: Alcaraz sportivo dell'anno, battuto Sinner. Ma rischia di non giocare al Roland-Garros x.com Allarme Alcaraz: l’infortunio al polso può costargli carissimo Salta Madrid e rischia grosso tra Roma e Roland Garros. Sinner può allungare nella corsa al n.1 #Alcaraz #ATP #Tennis - facebook.com facebook