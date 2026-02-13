ATP Rotterdam 2026 De Minaur e Auger-Aliassime ai quarti Avanza anche Bublik

Alex de Minaur ha conquistato i quarti di finale dell'ATP 500 di Rotterdam, battendo Stan Wawrinka in due set, 6-4, 6-2. L’australiano, numero uno del tabellone, ha giocato una partita solida e senza troppi rischi. Anche Felix Auger-Aliassime si è qualificato, superando un avversario difficile e dimostrando di essere in buona forma. Avanza anche Bublik, che ha avuto meno fatica rispetto a chi lo ha preceduto. I quarti si giocheranno tra pochi giorni, con De Minaur e Auger-Aliassime pront

Si sono delineati i quarti di finale dell'ATP 500 di Rotterdam. Tutto facile per l'australiano Alex de Minaur, testa di serie numero uno, che ha sconfitto il veterano svizzero Stan Wawrinka in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Nei quarti de Minaur se la vedrà con l'olandese Botic Van de Zandschulp, che ha messo fine al cammino del greco Stefano Tsitsipas, imponendosi in due set per 6-4 7-6 dopo un'ora e quarantanove minuti di gioco. Avanza la testa di serie numero uno e lo segue a ruota anche la due. Infatti il canadese Felix Auger-Aliassime ha sconfitto con un duplice 6-4 il serbo Hamad Medjedovic in un'ora e mezza di gioco.

