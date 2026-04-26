Madrid entra nel vivo | Sinner e Musetti cercano gli ottavi ma i riflettori sono anche su Fonseca-Jodar

Madrid si prepara a vivere una giornata cruciale per il tennis italiano, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in campo per cercare l'accesso agli ottavi di finale. Sinner affronta il danese Elmer Moller, classificato al numero 169 del ranking mondiale e proveniente dalle qualificazioni. Accanto a loro, l'attenzione si concentra anche sulla sfida tra Fonseca e Jodar, che promette di tenere alta l’attenzione sugli incontri di giornata.

Sarà una domenica importante a Madrid per il tennis azzurro. Jannik Sinner torna in campo per inseguire gli ottavi di finale e prolungare la sua striscia positiva nei Masters 1000, affrontando il danese Elmer Moller, numero 169 del mondo e arrivato fin qui passando anche dalle qualificazioni. Prima di lui toccherà a Lorenzo Musetti, opposto all’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 29, in una giornata che può dire molto sul momento dei due italiani. Sulla carta, quello di Sinner sembra un impegno abbordabile, anche se l’altoatesino all’esordio ha dovuto faticare più del previsto contro il francese Benjamin Bonzi. Il match con Moller, quindi, serve anche per ritrovare più continuità e pulizia nel gioco.🔗 Leggi su Sportface.it

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