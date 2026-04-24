ATP Madrid 2026 oggi in tv | orari 24 aprile ordine di gioco streaming azzurri in campo

Oggi, venerdì 24 aprile, si svolgono le partite del secondo turno del singolare maschile e femminile, oltre al proseguimento del primo turno del doppio femminile nel torneo ATP Madrid 2026. L’evento, di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, viene trasmesso in televisione e online, con orari e ordine di gioco disponibili. Sul campo ci sono anche alcuni atleti italiani impegnati nelle diverse prove in programma.

Oggi, venerdì 24 aprile, per i Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, inizierà il secondo turno del singolare maschile, si concluderà il secondo turno del singolare femminile, e proseguirà il primo turno del doppio femminile. Nei primi incontri del secondo turno maschile ci sarà spazio per due azzurri: alle 11.00 esordio per Lorenzo Musetti, che sarà opposto al polacco Hubert Hurkacz, mentre non prima delle 16.00 toccherà a Jannik Sinner contro il francese Benjamin Bonzi. Nelle ultime sfide del secondo turno femminile tornerà in campo Tyra Caterina Grant, che nel terzo match dalle 11.00 sarà opposta alla romena Sorana Cirstea.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 24 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo Notizie correlate ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 23 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campoOggi, giovedì 23 aprile, giornata di incontri nel torneo 1000 “Combined” di Madrid. ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 6 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campoDopo il prologo domenicale, risplende ulteriormente in tutto il proprio fascino il Masters 1000 di Montecarlo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Madrid Open 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; RECAP! Day 3: Paolini ok, Tsitsipas trema ma si salva dopo 2h40 di battaglia. Out Landaluce; ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 22 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo. Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sorteggio non favorevole e debutto complicatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Madrid ... oasport.it Dove vedere in tv Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingI Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il secondo turno del tabellone di singolare maschile oggi, ... oasport.it Nadal e Sinner in doppio con le stelle del Real Madrid: https://fanpa.ge/hhr7x - facebook.com facebook Vince l'Italia, i ristoranti 'La Mafia' cambiano nome. L'ambasciata a Madrid aveva chiesto lo stop del marchio #ANSA x.com