Cobolli e Darderi avanti nell’Atp Madrid 2026 | sconfitti Carabelli e Cerundolo

Oggi all’Atp Madrid 2026, Flavio Cobolli e Luciano Darderi hanno ottenuto due vittorie. Entrambi gli italiani si sono imposti nei rispettivi incontri e sono approdati ai sedicesimi di finale del torneo. La competizione prosegue con i due atleti ancora in gara, mentre i loro avversari, Carabelli e Cerundolo, sono stati eliminati. Gli incontri hanno avuto luogo in una giornata caratterizzata da partite intense e risultati sorprendenti.

Flavio Cobolli e Luciano Darderi hanno vinto i loro incontri odierni all’ Atp Madrid 2026. Entrambi gli azzurri passano ai sedicesimi di finale del torneo. Cobolli, attuale numero 13 del mondo, soffre più del previsto per superare, in tre set, l’argentino Ugo Carabelli (57). Dopo un primo set durato un’ora e combattutissimo, ceduto al tie-break per 9-7, l’azzurro non si disunisce e domina il secondo set, 6-1 in appena 32 minuti. A quel punto la resistenza di Carabelli non è più la stessa di inizio match e anche il terzo è appannaggio di Cobolli, seppure con un faticoso 6-4 in poco meno di un’ora. In totale dunque l’azzurro è costretto a impiegare due ore e mezza di gioco per piegare l’argentino.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cobolli e Darderi avanti nell’Atp Madrid 2026: sconfitti Carabelli e Cerundolo Notizie correlate Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. LIVE Cobolli-Carabelli, 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Diritto lungolinea vincente del numero 57 ATP. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: RECAP! Day 4: Sinner batte Bonzi e vola al terzo turno. Musetti avanti, Grant out; Tabellone Atp Madrid: Sinner parte soft, possibile derby con Musetti in semifinale; Cobolli ai quarti, Darderi fuori con Kopriva; ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 25 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo. Cobolli e Paolini diretta Madrid: Flavio vola al terzo turno, Jasmine eliminata. Tennis oggi LIVECaccia agli ottavi sulla terra rossa spagnola: Jasmine contro la statunitense Baptiste, Flavio sfida l'argentino Carabelli. Aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it ATP/WTA Madrid, il programma di sabato 25: Cobolli, Darderi e Paolini, ma anche Zverev e SabalenkaTennis - ATP | Sabato ricco di impegni per i big a Madrid: in campo anche Medvedev, Swiatek, Osaka e la super sfida tra Bublik e Tsitsipas che chiude il Manolo Santana ... ubitennis.com Elmer Moller, chi è l'avversario di Sinner all'ATP Madrid #SkySport #SkyTennis x.com L’ATP 1000 di Madrid ha vissuto una giornata di scossoni continui, con eliminazioni eccellenti e giovani protagonisti capaci di ribaltare ogni pronostico. Nel maschile, l’ecatombe delle teste di serie ha preso forma con le sconfitte di Rublev, Shelton, De Minaur - facebook.com facebook