Atletico Madrid-Barcellona Champions League 14-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Tanti gol al Metropolitano?

Sabato sera alle 21:00 si sfidano all’Estadio Metropolitano l’Atletico Madrid e il Barcellona in una partita di Champions League. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker, con alcuni scommettitori che puntano su un alto numero di gol. A poche settimane di distanza, si ripete un episodio simile a quello della Copa del Rey, quando le due squadre si sono affrontate ancora una volta in casa dell’Atletico.