Atletico Madrid-Barcellona Champions League 14-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Tanti gol al Metropolitano?
Sabato sera alle 21:00 si sfidano all’Estadio Metropolitano l’Atletico Madrid e il Barcellona in una partita di Champions League. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker, con alcuni scommettitori che puntano su un alto numero di gol. A poche settimane di distanza, si ripete un episodio simile a quello della Copa del Rey, quando le due squadre si sono affrontate ancora una volta in casa dell’Atletico.
Poche settimane dopo, a campi invertiti, il Barcellona si trova in una situazione simile a quella vissuta in Copa del Rey, sempre contro l’Atletico Madrid. Nella coppa nazionale, i catalani persero la gara d’andata al Metropolitano per 4-0 e provarono una folle rimonta al ritorno, sfiorandola e segnando tre volte; stavolta si recheranno nella capitale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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