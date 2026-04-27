ATEEZ svelato il nuovo light stick | ecco il design con la clessidra

Il 27 aprile è stato pubblicato il secondo teaser riguardante il nuovo light stick di ATEEZ, che mostra il design caratterizzato da una clessidra. La presentazione fornisce un'anteprima visiva dell'oggetto, senza ulteriori dettagli o commenti. L'immagine si concentra esclusivamente sulla forma e sul motivo della clessidra, lasciando intuire alcuni aspetti estetici del prodotto. Al momento, non sono state comunicate altre informazioni ufficiali.

? Cosa sapere Il secondo teaser del 27 aprile rivela il design con clessidra del nuovo light stick ATEEZ.. L'aggiornamento alla versione 3 segue i primi annunci promozionali pubblicati il 23 aprile.. Il nuovo design del bastone ufficiale per i concerti degli ATEEZ è ora visibile grazie a un secondo teaser rilasciato questo 27 aprile, che mostra l’iconica clessidra integrata nel dispositivo. La rivelazione arriva dopo un primo accenno avvenuto il 23 aprile, quando era stato pubblicato un poster con la scritta coming soon per anticipare l’aggiornamento della versione 3. Gli ATINY attendono ora i dettagli completi su quello che si preannuncia come un oggetto fondamentale per il supporto visivo durante le esibizioni del gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ATEEZ, svelato il nuovo light stick: ecco il design con la clessidra Notizie correlate iPhone 18 Pro: svelato il nuovo look Dark Cherry e il design rinnovatoLe indiscrezioni che circolano sulla prossima generazione di smartphone Apple, con particolare riferimento ai modelli iPhone 18 Pro e Fold, delineano... Roc Derm Correxion Firming Serum Stick, il siero al retinolo stick che rivoluziona la skincare anti-ageRoc Derm Correxion Firming Serum Stick, il siero stick al retinolo per contrastare le rughe Prodotto smart in grado di risolvere con semplicità...