Sono state diffuse le prime immagini e dettagli sul nuovo modello di smartphone di ultima generazione di una grande azienda tecnologica. Il dispositivo, che dovrebbe essere il successore di un popolare marchio, presenta un nuovo colore chiamato Dark Cherry e un design aggiornato rispetto alle versioni precedenti. Le informazioni trapelate indicano anche novità nei modelli di punta, tra cui un modello con schermo pieghevole.

Le indiscrezioni che circolano sulla prossima generazione di smartphone Apple, con particolare riferimento ai modelli iPhone 18 Pro e Fold, delineano un cambio di rotta estetico che punta su tonalità più sobrie. Secondo quanto emerso dai canali della catena di approvvigionamento, la nuova variante cromatica di punta, destinata a sostituire l’attuale Cosmic Orange, si chiamerà Dark Cherry. Le informazioni tecniche, arricchite da codici Pantone specifici come il 6076, il 2121, il 426C e il 427C, suggeriscono una palette composta da questa tonalità ciliegia scura, un Light Blue, un Dark Gray e il classico Silver. Nuove estetiche e dettagli hardware tra render e realtà tecnica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone 18 Pro: svelato il nuovo look Dark Cherry e il design rinnovato

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Svelati i nuovi possibili colori dell’iPhone 18 Pro e Pro Max: - Dark Gray - Silver - Dark Cherry - Light Blue Fonte: Macworld x.com

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