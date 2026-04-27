Una startup di Besana Brianza si è affermata nel mercato cinese specializzandosi nel riciclo di batterie esauste utilizzando tecnologie a ultrasuoni. La società, che opera nel settore dell’energia pulita, ha sviluppato un metodo di lavorazione che ha attirato l’attenzione internazionale. La presenza dell’azienda in Cina si è consolidata grazie a accordi commerciali e alla realizzazione di impianti di riciclo. La startup ha ottenuto riconoscimenti per la sua tecnologia innovativa.

Besana Brianza (Monza e Brianza) – Una startup tutta brianzola conquista il mercato cinese nello strategico settore del riciclo delle batterie esauste. Si deve infatti alla ATB srls la progettazione di una avveniristica apparecchiatura ad ultrasuoni in grado di separare i microcomponenti che costituiscono gli elementi delle batterie utilizzate sulle auto. Un progetto tecnologico che è stato acquisito e studiato congiuntamente con l’Istitute Ultrasound Tecnologic di Shenzhen, che rappresenta l’eccellenza della ricerca cinese. “Da due anni – spiega Alessio Tagliabue, che con il socio Federico Sidorini si occupa della progettazione – stiamo lavorando a questa apparecchiatura, che è stata finalmente costruita in Cina grazie al know how che abbiamo fornito.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ATB, la startup dell’energia pulita: gli ultrasuoni “made in Brianza” conquistano il mercato cinese

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