Un esperto ha dichiarato che gli effetti della guerra tra Usa, Israele e Iran sui mercati degli Emirati e dell’Arabia Saudita sono limitati. Da Dubai, Simone Facchinetti ha affermato che la città rimane un hub sicuro e che la Brianza può continuare a guardare a queste opportunità nel medio periodo, nonostante il conflitto in corso.

Varedo (Monza e Brianza), 15 marzo 2026 – Continuare a guardare, nonostante la guerra in corso tra Usa, Israele e Iran, ai mercati degli Emirati e dell’Arabia Saudita, pronti a cogliere dalla Brianza le opportunità che arriveranno nel medio periodo. Perché per il momento i contraccolpi della crisi sono limitati e hanno più che altro la forma di rallentamenti nel movimento delle merci e ritardi nelle consegne, a causa dei problemi nello stretto di Hormuz. Qualcosa è stato messo magari in stand-by, in attesa di capire l’evolversi degli eventi, ma nell’area emiratina la situazione resta nel complesso tranquilla, con la vita che procede normalmente: così raccontano gli italiani presenti sul posto e gli imprenditori locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il “Made in Brianza” e la guerra, le rassicurazioni dell’esperto Simone Facchinetti dagli Emirati: “Gli effetti sono limitati e Dubai resta un hub sicuro”

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