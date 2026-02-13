L' avanzata cinese e il sorpasso dell' ibrido | la nuova normalità del mercato dell' auto a Forlì

Il concessionario Motori di Forlì ha venduto ieri oltre 50 auto ibride e a spinta elettrica, segnando un balzo del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a causa della crescente domanda di veicoli più ecologici che sta spingendo il mercato verso una vera e propria svolta.

Il 2025 chiude in calo a Forlì-Cesena, ma sotto la superficie il mercato automobilistico è in piena trasformazione. Le auto ibride, elettriche e a gpl guadagnano terreno, mentre diesel e benzina perdono quota. Nuovi marchi e modelli innovativi ridisegnano la mappa delle vendite, segnando l'inizio di una "nuova normalità" nel parco auto provinciale.