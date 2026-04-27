Assolari | Pmi non c’è alternativa alla crescita Spingiamo sulla formazione oggi fondamentale affiancare il servizio al prodotto

Le piccole e medie imprese devono puntare sulla crescita, secondo quanto affermato da un rappresentante del settore. Si sottolinea l'importanza della formazione come elemento chiave per affrontare le sfide del mercato, evidenziando che oggi è fondamentale accompagnare il servizio offerto al prodotto stesso. La strategia si concentra sull'aggiornamento continuo come strumento per migliorare le competenze e sostenere lo sviluppo aziendale.

La formazione come stella polare, guida imprescindibile in ogni ambito della gestione e della strategia d’impresa, col fine ultimo di avere aziende più managerializzate, internazionalizzate, patrimonializzate e capaci di operare in modo intersettoriale, fornendo servizi oltre che prodotti: è questa la linea di indirizzo tracciata da Matteo Assolari, nuovo presidente del comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo, per le 840 realtà associate. Per chi c’è oggi e per chi ci sarà domani, perché tra gli obiettivi del suo mandato quadriennale c’è anche la crescita di una base associativa che già oggi pesa per il 60% sul totale degli iscritti all’associazione degli industriali bergamaschi, con un giro d’affari di sette miliardi e una rappresentatività che tocca tutti i gruppi merceologici.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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