Terni il regionale veloce Roma-Ancona torna sulla direttissima | Alternativa fondamentale
Il treno regionale veloce 4156, che collega Roma Termini ad Ancona, tornerà a circolare sulla linea direttissima. La tratta rappresenta un’alternativa importante per i viaggiatori tra le due città. La decisione di ripristinare questa tratta si inserisce nel quadro delle modifiche alle linee ferroviarie regionali. La ripresa del servizio sulla linea diretta è prevista nelle prossime settimane.
Il treno regionale veloce 4156 con partenza da Roma Termini ed arrivo ad Ancona tornerà sulla linea direttissima. La modifica è stata comunicata da RFI a seguito di approfondimenti tecnici. Prevede anche l’adeguamento dell’orario con partenza alle 16 senza variazioni per le fermate successive.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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