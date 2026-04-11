Bandiere al vento | coloriamo lo stadio e spingiamo il Cavallino fino alla vittoria

Il 11 aprile 2026, nello stadio di Arezzo, i tifosi hanno esposto numerose bandiere colorate al vento, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. I sostenitori hanno incoraggiato la squadra di calcio, nota come il Cavallino, durante la partita, con cori e sostegni visivi. La manifestazione è stata caratterizzata da un’ampia partecipazione di pubblico, che ha riempito gli spalti con bandiere e striscioni.

Arezzo, 11 aprile 2026 – . Ecco come avere le nuove bandiere. Centinaia di bandiere amaranto per colorare lo stadio e spingere il Cavallino. Questa la nuova inziativa di Orgoglio Amaranto insieme ai gruppi della Curva Sud che invitano tutti i tifosi dell'Arezzo a vivere a pieno e insieme questo finale di campionato. In questi giorni sono disponibili le nuove bandiere da portare sugli spalti domenica pomeriggio nella partita contro il Livorno. La sede del comitato in Curva Sud è stata aperta per allestirle e per consegnarle ai tifosi, dietro un contributo minimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bandiere al vento: coloriamo lo stadio e spingiamo il Cavallino fino alla vittoria Arezzo-Livorno, lo stadio sarà colorato d'amaranto. Pronte migliaia di bandiereMigliaia di bandiere per colorare lo stadio e lanciare un messaggio di fiducia alla squadra. Serie C | Livorno, le iniziative per i 111 anni di storia. E la Curva Nord invita tutti allo stadio: "Coloriamo il Picchi per Protti"Oltre alla mostra al Levante, in occasione del match contro la Pianese ci saranno esposte maglie e memorabilia della squadra amaranto La mostra su...