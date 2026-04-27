Assoarma rinasce con Cariparo | 300mila euro per dare nuova vita alla casa della memoria militare padovana
La sede di Assoarma a Padova, situata in viale Felice Cavallotti 2 all’interno dell’ex scuola elementare “Madonna di Lourdes”, sta per essere rinnovata grazie a un finanziamento di 300mila euro proveniente da Cariparo. La riqualificazione prevede interventi di restauro e miglioramento degli spazi, con l’obiettivo di valorizzare la casa della memoria militare della città. I lavori sono appena iniziati e coinvolgono le strutture dell’edificio storico.
Parte la riqualificazione della sede di Assoarma Padova, in viale Felice Cavallotti 2, all’interno del complesso dell’ex scuola elementare “Madonna di Lourdes”. Un intervento atteso, reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cariparo, che ha messo a disposizione 300mila euro per il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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