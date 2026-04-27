Assoarma rinasce con Cariparo | 300mila euro per dare nuova vita alla casa della memoria militare padovana

La sede di Assoarma a Padova, situata in viale Felice Cavallotti 2 all’interno dell’ex scuola elementare “Madonna di Lourdes”, sta per essere rinnovata grazie a un finanziamento di 300mila euro proveniente da Cariparo. La riqualificazione prevede interventi di restauro e miglioramento degli spazi, con l’obiettivo di valorizzare la casa della memoria militare della città. I lavori sono appena iniziati e coinvolgono le strutture dell’edificio storico.