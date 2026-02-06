Scuola | arriva AscoltaMI il sostegno psicologico per gli studenti L' annuncio di Valditara

Un nuovo servizio di supporto psicologico arriva nelle scuole italiane. Si chiama AscoltaMI ed è un progetto digitale che permette agli studenti di parlare con uno psicologo online. Il ministro Valditara annuncia l’avvio di questa iniziativa, pensata per offrire un aiuto immediato e facile da usare. Gli studenti potranno accedere al servizio da casa o da scuola, senza dover aspettare appuntamenti lunghi o spostarsi. L’obiettivo è prevenire e affrontare i problemi di salute mentale fin da giovani, facilitando il percorso di ascolto e supporto.

Un nuovo strumento digitale è pronto a entrare nelle scuole italiane, si chiama AscoltaMI ed è un servizio di supporto psicologico rivolto agli studenti, fruibile in modalità telematica. La misura, fortemente innovativa, è stata approvata ieri in Conferenza Unificata, segnando un passo concreto verso la tutela del benessere emotivo dei giovani nelle scuole. Accesso semplice tramite UNICA. Gli studenti potranno accedere al servizio attraverso UNICA, la piattaforma del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) che raccoglie in un unico spazio digitale tutte le iniziative e i servizi utili per la vita scolastica.

