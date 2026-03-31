Stefano prendimi… L’appello inaspettato della cantante a De Martino

Nelle ultime settimane, la cantante aveva fatto alcune dichiarazioni che hanno suscitato discussioni sul futuro del Festival di Sanremo, in particolare per un suo riferimento a Stefano De Martino, annunciato come conduttore e direttore artistico della prossima edizione. Recentemente, la cantante ha rivolto un appello inaspettato a De Martino, con un messaggio che ha attirato l’attenzione.

Nelle ultime settimane alcune dichiarazioni della cantante avevano acceso il dibattito attorno al futuro del Festival di Sanremo, in particolare per il riferimento a Stefano De Martino, che sarà il conduttore e direttore artistico della prossima edizione. Le parole della cantante erano state interpretate da molti come una presa di posizione contraria, ma la stessa artista ha deciso di chiarire pubblicamente la sua posizione. Intervenendo ai microfoni del programma La volta buona, l’artista ha voluto ridimensionare le polemiche nate attorno alle sue precedenti dichiarazioni, spiegando che il suo pensiero era stato frainteso: “Ho visto un post nel quale hanno scritto che ero contro di lui, ma non è vero”, ha affermato, sottolineando come non ci sia alcuna ostilità nei confronti del conduttore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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STEFANO DE MARTINO CANTA E BALLA STAND BY ME #stefanodemartino #standbyme #sanremo #tv #perte #fyp