L’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici è stato posticipato al 16 luglio. Le autorità competenti hanno deciso di rinviare l’entrata in vigore, citando problemi tecnici segnalati dall’Associazione nazionale delle assicurazioni. Fino a quella data, rimane in vigore l’obbligo di assicurare i veicoli in base alle normative attuali. La decisione è stata comunicata dai ministeri coinvolti, che hanno preso atto delle criticità emerse.

Slitta al 16 luglio l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Lo comunicano il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit). In considerazione delle difficoltà di natura tecnico-organizzativa rappresentate dall’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (Ania), le competenti direzioni generali del Mimit e del Mit hanno emanato una circolare che prevede lo slittamento al 16 luglio dell’obbligo, per i monopattini elettrici che circolano in Italia, di dotarsi di assicurazione Rc. Resta invece confermata al 16 maggio la scadenza dell’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di un apposito contrassegno, in pratica una piccola targa.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio

Monopattini elettrici, scatta l'obbligo di targa e assicurazione. Multe dal 16 maggio prossimo

Notizie correlate

Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazioneABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove regole in arrivo per i proprietari A partire dal 16 maggio 2026, entreranno in vigore nuove disposizioni per i...

Monopattini elettrici: dal 16 maggio scatta l'obbligo di targa e assicurazioneScatteranno il prossimo 16 maggio i nuovi obblighi per i monopattini elettrici, con l'introduzione di "targhino" e assicurazione RC anche per questi...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Monopattini, dal 16 maggio obbligatoria anche l’assicurazione Rc auto; Monopattini elettrici - obbligo di targa e assicurazione; Monopattini elettrici, dal 16 maggio scatta l’obbligo di assicurazione e targa; Monopattini elettrici: obbligo di targa, assicurazione e casco.

Assicurazione obbligatoria per i monopattini, i ministeri rinviano le scadenze di due mesiL'ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ha chiesto una proroga di 60 giorni per permettere alle compagnie assicurative di adeguare i sistemi informatici ... romatoday.it

Rider, tra rischi e nuove regole, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione per i monopattiniDopo la vittima sulla collina torinese i fattorini si interrogano sui pericoli del mestiere. Un incidente su cui la polizia sta indagando per capire se il fattorino abbia perso il controllo da solo o ... rainews.it

Come richiedere il contrassegno identificativo (targhino) per monopattini elettrici obbligatorio dal 16 maggio prossimo: Di persona: Presso gli uffici della Motorizzazione Civile o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto o studi di consulenza automobilistica. O facebook

Assicurazione obbligatoria per i monopattini, i ministeri rinviano le scadenze di due mesi ift.tt/bsl5CE8 x.com