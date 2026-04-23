Il governo ha deciso di posticipare l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici al 16 luglio, concedendo un rinvio di 60 giorni. La decisione arriva dopo aver accolto una richiesta delle aziende del settore, che hanno segnalato problemi tecnici nell'adeguarsi alla normativa. La misura riguarda tutti i veicoli a due ruote senza motore termico utilizzati in aree urbane.

Rimandata al 16 luglio l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici: a comunicarlo, il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) in una circolare congiunta, una decisione presa in seguito alle difficoltà di natura tecnico-organizzativa avanzate dall’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (Ania). La circolare ricorda che, con la legge 160 del 27 dicembre 2019, modificata dalla legge n. 177 del 25 novembre 2024, è stata prevista l'introduzione di tre obblighi relativi ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica: casco, contrassegno identificativo e assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del Codice civile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Monopattini: obbligo di assicurazione rinviato al 16 luglio

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