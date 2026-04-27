Una vasta operazione ha portato alla scoperta di dieci assegni circolari contraffatti per un totale di mezzo milione di euro, che sono stati successivamente riscossi. La somma è stata trasferita in società in Bulgaria e in Repubblica Slovacca, dove è stata soggetta a operazioni di ‘ripulitura’ prima di essere reintrodotta in Italia e investita. L’indagine ha coinvolto diverse città, tra cui Asti e Monza.

Monza – Dieci assegni circolari per un importo complessivo di mezzo milione di euro falsificati, poi riscossi e la somma trasferita in alcune società in Bulgaria e Repubblica Slovacchia per essere ‘ripulita’ e tornare in Italia per essere investita. Un’inchiesta della Guardia di Finanza di Asti che nel luglio 2020 aveva portato all’arresto di 6 persone e che ora sbarca al Tribunale di Monza perché in Brianza sarebbe stato acquistato un immobile attraverso una delle società che si presume si fossero prestate al riciclaggio di denaro. L’imprenditore Imputato un imprenditore italo-svizzero, R.N., per una transazione di 247mila euro. A...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assegni contraffatti ripuliti grazie al mattone: inchiesta da Asti a Monza

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