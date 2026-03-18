Monza | il mattone a 3.194 euro +6,15% in un anno

A Monza, il prezzo medio di un metro quadro ha raggiunto i 3.194 euro, segnando un aumento del 6,15% rispetto all’anno precedente. La crescita dei costi immobiliari riflette un mercato in forte espansione, con un incremento costante nel corso degli ultimi dodici mesi. I dati sono stati comunicati da fonti ufficiali del settore immobiliare locale.

Il mercato immobiliare di Monza sta vivendo una fase di espansione accelerata, con i prezzi al metro quadro che hanno raggiunto i 3.194 euro a febbraio 2026, segnando un aumento del 6,15% rispetto all’anno precedente. Questa dinamica non è isolata ma riflette una pressione costante sulla domanda abitativa nella città e nell’intera provincia di Monza e Brianza, dove l’offerta fatica a soddisfare le richieste crescenti. I dati indicano che il 70% degli operatori percepisce un rialzo delle quotazioni, mentre la tipologia più cercata rimane il trilocale, richiesto dall’80% degli agenti immobiliari. L’aumento dei valori immobiliari si estende anche al mercato degli affitti, dove l’80% degli operatori segnala un incremento delle richieste di locazione e il 70% conferma la crescita dei canoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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