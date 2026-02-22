A Monza, il prezzo degli immobili è aumentato a causa della crescente domanda di case nuove. Tre anni fa, il valore medio al metro quadro era di 3.233 euro, rendendo necessario investire circa 320 mila euro per un appartamento di 100 metri quadrati. Alcune zone hanno registrato aumenti più significativi, attirando molti acquirenti alla ricerca di investimenti immobiliari sicuri. Questi dati mostrano come il settore immobiliare locale si sia evoluto rapidamente.

Ci sono zone di Monza dove il mattone vale di più e dove le case, anche in sei mesi, hanno fatto crescere le quotazioni fino all'8%. Ecco la mappa del mercato immobiliare in città e in Brianza A Monza tre anni fa il valore al metroquadro di un appartamento nuovo si attestava sui 3.233 euro. Per un'abitazione di 100mq bisognava essere pronti a spendere almeno 320 mila euro. La quotazione, negli anni, è salita. E rispetto all'investimento iniziale il margine di crescita, calcolato al secondo semestre 2025, è stato pari al 15%. Tradotto: oggi un appartamento acquistato nel 2023 ha acquisito più valore, il 15% in più. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

La settimana di Dossier: il business dei morti al Cervello, quali sono le zone più inquinate di PalermoA Palermo, le inchieste sul settore funebre rivelano che alcune agenzie chiedono mazzette di 10, 20 o 50 euro per ottenere servizi più rapidi, come il rilascio delle salme senza autorizzazione.

Studi legali più famosi e prestigiosi di Monza: quali sono, chi li guida e cosa fannoUn importante studio legale di Monza ha annunciato una nuova strategia di espansione, spinto dall’aumento delle richieste nel settore del diritto del lavoro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dove il mattone è un investimento d'oro a Monza: in quali zone (e per quali case) i valori sono cresciuti di più; Mercato immobiliare a Milano: vendite rapide e dinamiche anche per le Partite IVA; Roma, il mattone corre: nel 2025 prezzi delle case su del 7% e domanda in pieno fermento; Mutui, il paradosso del 2025: volano le erogazioni e il mattone, ma la fiammata dell’IRS gela la corsa alle surroghe.

10 città a rischio clima nel 2026: dove la casa può perdere valore. La situazione in ItaliaAlluvioni, maree e ondate di calore stanno diventando variabili economiche. Nel 2026 il rischio climatico entra nei prezzi: case, mutui, assicurazioni e tempi di rivendita. quifinanza.it

Compravendite, il mattone riparte con prudenzaDati / Le vendite di case sono tornate a crescere, trainate dal rientro dei mutui e dalle grandi città Per il triennio 2026-2028 volumi in lieve aumento ... quotidiano.net

La sparatoria a Brugherio, in provincia di Monza: le due vittime sono ora ricoverate in gravi condizioni - facebook.com facebook