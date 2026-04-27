Asse Mosca-Teheran | Putin traccia la strategia per il Medio Oriente

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente russo ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano a San Pietroburgo per discutere di questioni legate alla stabilità nella regione del Medio Oriente. Durante l'incontro, i due hanno affrontato temi relativi alla cooperazione tra i rispettivi paesi e alle strategie condivise per la zona. La riunione si inserisce in un contesto di rapporti diplomatici intensificati tra Mosca e Teheran, con particolare attenzione alle dinamiche regionali.

? Cosa sapere Putin e il ministro Araghchi si incontrano a San Pietroburgo per la stabilità mediorientale.. Mosca punta a consolidare l'asse strategico con Teheran e influenzare gli equilibri regionali.. A San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi per discutere della stabilizzazione del Medio Oriente e del consolidamento delle alleanze strategiche tra i due Paesi. Il vertice si è svolto all’interno della Sala Petrovsky, situata nella Biblioteca presidenziale Boris Yeltsin, dove la delegazione russa ha accolto i rappresentanti di Teheran. Durante il colloquio, il leader...🔗 Leggi su Ameve.eu

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Panoramica sull’argomento

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