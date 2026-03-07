ecco come mosca sta aiutando teheran a colpire le basi usa in medio oriente

Secondo fonti ufficiali, in un conflitto scoppiato sabato scorso, si sostiene che la Russia fornisca all’Iran dati di intelligence riguardanti le forze statunitensi in Medio Oriente. Le informazioni riguardano le posizioni e i movimenti di truppe, navi e aerei americani, contribuendo così alle azioni militari del regime degli ayatollah. La collaborazione tra Mosca e Teheran si manifesta attraverso la condivisione di dettagli strategici.

Mosca: “Questa non è la nostra guerra”. Il capo del Pentagono: “Tutto ciò che non dovrebbe accadere viene affrontato con fermezza” Il sospetto, alla fine, ha trovato conferma. Nel conflitto in corso iniziato sabato scorso, la Russia starebbe aiutando l’Iran fornendo al regime degli ayatollah informazioni di intelligence sulle posizioni e sui movimenti delle truppe, delle navi e degli aerei americani. A pubblicare per primo la notizia è stato il Washington Post, subito rilanciata e confermata dai principali media Usa. Secondo le fonti consultate dal Wall Street Journal, quanto appena scoperto non dimostrerebbe che Mosca stia condividendo con Teheran le posizioni statunitensi nella regione per far sì che vengano colpite, seppur indirettamente, ma, di fatto, ciò spiegherebbe la collaborazione della Russia con la Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

