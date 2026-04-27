Assassin’s Creed | torna il primo capitolo? Ecco il nuovo rumor

Un nuovo rumor circola tra gli appassionati di videogiochi riguardo a un possibile remake del primo capitolo di Assassin’s Creed. Secondo un insider, il progetto sarebbe attualmente in fase di sviluppo e potrebbe essere lanciato nel 2027, in occasione del ventesimo anniversario del titolo originale. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, anche se non sono state fornite conferme ufficiali da parte della casa produttrice.

? Cosa sapere L'insider j0nathan segnala un possibile remake di Assassin's Creed 1 in sviluppo.. Il lancio potrebbe avvenire nel 2027 per il ventesimo anniversario del titolo Ubisoft.. Il rumor sul remake di Assassin’s Creed 1 scuote il settore videoludico dopo le indiscrezioni di j0nathan, un insider francese che punta i riflettori su un progetto già ipotizzato nel 2023. Le voci circolano con forza mentre Ubisoft pianifica la sua strategia di rifacimenti, partendo dal già noto Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Le voci di j0nathan e le tracce lasciate dagli insider. Un nuovo scenario si delinea per i fan della saga dopo che j0nathan ha condiviso un messaggio relativo a Tom Henderson.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Assassin’s Creed: torna il primo capitolo? Ecco il nuovo rumor Father forced me to marry old man, so I escape with my sick mother , change fate!#chinesedrama Notizie correlate Assassin’s Creed: torna il mito di Black Flag, ecco i dettagliUn ritorno alle rotte dei pirati è ormai imminente per i fan della saga degli Assassini, dopo che indiscrezioni riguardanti il nuovo progetto di... Ubisoft crea un nuovo team per il futuro di Assassin’s Creed(Adnkronos) – Ubisoft ha delineato la nuova struttura di comando per il marchio Assassin’s Creed attraverso la sua sussidiaria Vantage Studios. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Assassin's Creed Black Flag Resynced disponibile dal 9 luglio: tutto quello che c'è da sapere; Assassin's Creed: Black Flag Resynced, si torna a solcare i mari; Assassin's Creed Black Flag Resynced ha una data di lancio: eccolo nel primo video; Assassin's Creed: torna a circolare la voce di un remake del primo gioco. Assassin’s Creed torna al passato: Ubisoft prepara altri remake dopo Black Flag ResyncedIl ritorno di Assassin’s Creed: Black Flag Resynced non è solo un’operazione nostalgia, ma il primo passo di una strategia più ampia. Il reveal ufficiale è ... techgaming.it Assassin’s Creed Black Flag torna a salpare: arriva il remake Resynced con grafica nuova e contenuti ineditiUbisoft riporta in vita uno dei capitoli più amati: Black Flag Resynced ha una data ufficiale e tante novità sorprendenti. sportnews.eu In un testo pieno di farneticazioni si è firmato “The friendly federal assassin” - facebook.com facebook