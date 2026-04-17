Una nuova avventura della serie Assassin’s Creed è stata annunciata con un rilascio previsto per il 9 luglio 2026. Le anticipazioni indicano un ritorno alle tematiche piratesche, richiamando in particolare il popolare capitolo Black Flag. La notizia è stata diffusa attraverso indiscrezioni provenienti da fonti vicine allo studio di sviluppo, senza conferme ufficiali al momento. Per ora, i dettagli rimangono limitati, ma l’attesa cresce tra i fan.

Un ritorno alle rotte dei pirati è ormai imminente per i fan della saga degli Assassini, dopo che indiscrezioni riguardanti il nuovo progetto di Ubisoft hanno gettato luce su un rilascio fissato per il 9 luglio 2026. Assassin’s Creed: Black Flag Resynced non si limiterà a una semplice operazione di restauro grafico, ma si configura come una rielaborazione totale del celebre capitolo, con dettagli emersi durante sessioni riservate a esperti del settore e creatori di contenuti. Dalle presentazioni private al nuovo approccio narrativo. Sebbene l’annuncio ufficiale fosse inizialmente previsto per la giornata di ieri, gli sviluppatori hanno deciso di posticipare la comunicazione pubblica alla prossima settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assassin’s Creed: torna il mito di Black Flag, ecco i dettagli

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