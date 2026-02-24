Ubisoft crea un nuovo team per il futuro di Assassin’s Creed

Ubisoft ha formato un nuovo team dedicato al futuro di Assassin’s Creed per rispondere alla crescente domanda dei giocatori. La decisione deriva dall’esigenza di innovare e migliorare le esperienze offerte dalla saga. La squadra, composta da sviluppatori esperti, lavorerà su progetti innovativi e novità per il franchise. La creazione di questa unità mira a rafforzare la presenza del marchio nel mercato dei videogiochi. La prima novità sarà annunciata entro la fine dell’anno.

(Adnkronos) – Ubisoft ha delineato la nuova struttura di comando per il marchio Assassin's Creed attraverso la sua sussidiaria Vantage Studios. La mossa mira a garantire una crescita a lungo termine e una coerenza creativa per uno dei franchise più redditizi del settore videoludico. Al centro di questo riassetto figurano tre figure storiche della compagnia,

