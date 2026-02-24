Ubisoft crea un nuovo team per il futuro di Assassin’s Creed

Ubisoft ha formato un nuovo team dedicato al futuro di Assassin’s Creed per rispondere alla crescente domanda dei giocatori. La decisione deriva dall’esigenza di innovare e migliorare le esperienze offerte dalla saga. La squadra, composta da sviluppatori esperti, lavorerà su progetti innovativi e novità per il franchise. La creazione di questa unità mira a rafforzare la presenza del marchio nel mercato dei videogiochi. La prima novità sarà annunciata entro la fine dell’anno.

(Adnkronos) – Ubisoft ha delineato la nuova struttura di comando per il marchio Assassin’s Creed attraverso la sua sussidiaria Vantage Studios. La mossa mira a garantire una crescita a lungo termine e una coerenza creativa per uno dei franchise più redditizi del settore videoludico. Al centro di questo riassetto figurano tre figure storiche della compagnia, . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Ubisoft ha chiuso Ubisoft Halifax, team che lavorava a Rainbow Six ed Assassin’s CreedUbisoft ha annunciato la chiusura di Ubisoft Halifax, lo studio canadese coinvolto nello sviluppo di Rainbow Six e Assassin’s Creed. Assassin’s Creed, Ubisoft avrebbe cancellato l’esperienza multiplayer#Assassin’s-Creed || Ubisoft ha deciso di cancellare l’esperienza multiplayer di Assassin’s Creed. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: AC Shadows: Sfida corsa acrobatica e aggiornamento 1.1.8; Rainbow Six Siege: come si organizza un Six Invitational; Grandi novità per Assassin’s Creed Shadows su Nintendo Switch 2; Rayman 30th Anniversary Edition: la recensione. Ubisoft crea un nuovo team per il futuro di Assassin's CreedLa casa francese annuncia una nuova leadership per la sussidiaria Vantage Studios con la nomina di Martin Schelling, Jean Guesdo e Francois de Billy ai vertici del franchise degli assassini ... adnkronos.com Ubisoft svela i CEO del nuovo progetto con TencentLe grandi manovre societarie di Ubisoft si arricchiscono di un nuovo capitolo con la nomina di due co-amministratori delegati alla guida della controllata creata in partnership con il colosso cinese ... tomshw.it MattinaLive. . Dal joystick alla carriera: il gaming è una cosa seria. Con noi Raffaele Bottone, in arte Il Solito Mute, content creator di riferimento per il mondo Tech e Gaming (Ambassador Ubisoft e volto PlayStation) - facebook.com facebook