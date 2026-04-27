Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Pralboino nella giornata del 25 aprile con l’accusa di aver violato un provvedimento di allontanamento. L’uomo è stato fermato dopo un’irruzione all’interno di un’abitazione della zona, nel corso di un episodio che ha coinvolto membri della stessa famiglia. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto e stanno procedendo con le verifiche del caso.

?? Cosa sapere Arrestato a Pralboino il 25 aprile un 22enne per violazione del provvedimento di allontanamento. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Brescia dopo la resistenza ai Carabinieri. I Carabinieri della stazione di Manerbio hanno arrestato in flagranza un ventiduenne di Pralboino nelle prime ore del 25 aprile, dopo che il giovane ha violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle persone offese. Il clima si è fatto pesante tra le .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assalto in famiglia a Pralboino: 22enne arrestato dopo l’irruzione

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