Collesalvetti | Minaccia e aggredisce la ex dopo la fine della relazione | 22enne arrestato

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Collesalvetti dopo aver minacciato e aggredito la ex fidanzata, reagendo con comportamenti violenti alla fine della loro relazione. Le autorità hanno intervenuto per fermare l’uomo, che aveva mostrato atteggiamenti aggressivi nei confronti della donna in diverse occasioni. L’arresto è stato eseguito nel corso di un intervento di polizia.

Non avrebbe accettato la fine della relazione tanto da assumere atteggiamenti anche talvolta violenti nei confronti della ex. Per questo un 22ennne di origine sudamericana è stato arrestato dai carabinieri di Collesalvetti. Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava a casa della donna che.