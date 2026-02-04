Napoli 22enne Jlenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena dopo lite familiare arrestato il fratello Giuseppe di 28 anni - VIDEO

Una giovane donna di 22 anni, Jlenia Musella, è stata uccisa ieri pomeriggio nel suo appartamento a Napoli. La ragazza è stata colpita con un coltello alla schiena durante una lite familiare e, nonostante i tentativi di salvarla, è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale. Arrestato il fratello di 28 anni, Giuseppe, che ora si trova in custodia con l’accusa di omicidio volontario. La scena è stata filmata da alcune telecamere di sorveglianza, e le forze dell’ordine stanno cerc

