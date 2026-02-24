Esplosione e assalto al bancomat a Santarcangelo | i ladri nel video

Un'esplosione ha danneggiato un bancomat a Santarcangelo, causando un forte boato alle 3 di notte. La causa è stata l’uso di un ordigno per aprire il distributore automatico. I residenti, sorpresi dal rumore, hanno ripreso i ladri mentre tentavano di portare via il denaro. Le immagini mostrano i malviventi che si muovono rapidamente tra le fiamme e i frammenti di vetro. La scena si conclude con i sospetti che fuggono a tutta velocità.

© Ilrestodelcarlino.it - Esplosione e assalto al bancomat a Santarcangelo: i ladri nel video

Un botto fortissimo ha svegliato i residenti in piena notte, alle 3. Alcuni sono riusciti a filmare i malviventi in azione . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Assalto notturno al bancomat: ladri in fuga col bottino dopo l'esplosioneNella notte a Policastro Bussentino, una banda di ladri ha esploso il bancomat Unicredit sulla strada statale 18, riuscendo a sottrarre il denaro e fuggendo rapidamente. Assalto al bancomat. Esplosione nella notte. Ladri in fuga col bottinoNella notte si è verificato un assalto a un bancomat a Quarrata, con un'esplosione che ha danneggiato lo sportello. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Boato nella notta al piano terra di una palazzina: fatto esplodere e portato via lo sportello Bancomat [VIDEO]; Esplosione nella notte, assalto al bancomat: banda in fuga; Pace del Mela, esplosione e assalto al bancomat nella filiale della Banca Nazionale del Lavoro a Giammoro; Noicattaro, doppia esplosione nella notte: assaltato il bancomat della Banca Popolare Pugliese. Assalto al bancomat: boato e incendio a Pace del MelaAssalto nella notte alla filiale della Banca Nazionale del Lavoro di Giammoro, frazione di Pace del Mela. Intorno alle 3 del mattino una banda ha fatto esplodere con un ordigno l'ingresso dell'istitut ... rainews.it Boato in piena notte, assalto al bancomat delle Poste di SantarcangeloIl colpo in piazza Marconi ha svegliato di soprassalto i residenti, che hanno visto due malviventi fuggire in auto con il bottino. I carabinieri indagano sulle telecamere di zona. Utilizzata la tecni ... msn.com #bovino, assalto nella notte al bancomat di Intesa Sanpaolo: esplosione in pieno centro Stato Quotidiano Forum StatoQuotidiano Foggia - Alto Tavoliere - 5 Reali Siti - facebook.com facebook Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi, il video del conflitto a fuoco con i carabinieri. x.com