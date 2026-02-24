Esplosione e assalto al bancomat a Santarcangelo | i ladri nel video

Da ilrestodelcarlino.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'esplosione ha danneggiato un bancomat a Santarcangelo, causando un forte boato alle 3 di notte. La causa è stata l’uso di un ordigno per aprire il distributore automatico. I residenti, sorpresi dal rumore, hanno ripreso i ladri mentre tentavano di portare via il denaro. Le immagini mostrano i malviventi che si muovono rapidamente tra le fiamme e i frammenti di vetro. La scena si conclude con i sospetti che fuggono a tutta velocità.

esplosione e assalto al bancomat a santarcangelo i ladri nel video
