Nella notte a Cupello, alcuni individui hanno fatto saltare in aria il bancomat della Bper situato in via Roma. L’esplosione si è verificata poco prima delle 5, causando un forte boato che ha svegliato i residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi e le indagini. Al momento non ci sono dettagli su eventuali responsabili o armi utilizzate.

I malviventi hanno preso di mira la filale della Bper in via Roma facendo saltare in aria lo sportello automatico con un ordigno. Indagini in corso Banditi in azione nella notte a Cupello dove è stato assaltato il bancomat della Bper in via Roma. L’esplosione, poco prima delle 5, ha svegliato di soprassalto il centro abitato. Da quel che si è appreso finora è stata un'azione fulminea, culminata con la distruzione dello sportello automatico applicando la cosiddetta ‘tecnica della marmotta’ e la fuga dei malviventi. La deflagrazione ha mandato in frantumi anche i vetri di alcune abitazioni della zona. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Assalto al bancomat di Cupello: l'esplosione sveglia il centro abitato

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