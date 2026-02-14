Netanyahu e Lapid disertano il vertice Aipac | le tensioni con gli Usa sull’Iran

Benjamin Netanyahu e Yair Lapid hanno deciso di non partecipare al vertice Aipac, a causa delle tensioni crescenti con gli Stati Uniti sulla questione iraniana. La loro assenza si aggiunge alle recenti divergenze tra Israele e Washington, in particolare sulla strategia da adottare contro Teheran. Questo rifiuto ha suscitato preoccupazioni tra i partecipanti, che temono un allontanamento tra gli alleati storici. Nel frattempo, l’amministrazione americana continua a negoziare con la Iran, senza aver ancora ottenuto il via libera israeliano per allargare le sanzioni o rafforzare le operazioni militari.

La visita-lampo di Benjamin Netanyahu negli Stati Uniti si è conclusa con l’incontro con Donald Trump alla Casa Bianca e con un passaggio interlocutorio sull’Iran: i negoziati tra gli Usa e Teheran continuano, mirati allo scenario nucleare, e ad oggi la pressione di Israele per chiedere di estendere l’azione diplomatica allo smantellamento della rete missilistica e di alleati regionali della Repubblica Islamica non è andata in porto. Divergenze sull’Iran tra Usa e Israele. Washington ha scalato marcia rispetto alle sue stesse domande iniziali, e Tel Aviv finora non ha scongiurato il suo peggior scenario strategico, ovvero l’ipotesi che effettivamente ci sia un accordo tra Usa e Iran che non imponga la capitolazione di quest’ultimo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Ieri negli Stati Uniti si è tenuto un nuovo vertice tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si sono incontrati ieri a Washington per discutere della crescente tensione con l’Iran, concentrandosi sul suo programma nucleare e sulle attività militari nella regione.

#USA #Israele #Iran È terminato l'incontro di aggiornamento tra il Capo dell'opposizione israeliana Yair #Lapid e il Primo Ministro Benjamin #Netanyahu. L'incontro si è svolto alla presenza del segretario militare. Il Capo dell'opposizione Yair Lapid: L'intero St facebook

