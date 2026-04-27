Assalto a Goita Mali nel caos

Nel pomeriggio di sabato, nel Mali, si è verificato un attacco coordinato che ha coinvolto forze regolari e gruppi armati. Le forze di sicurezza hanno affrontato l’assalto per diverse ore, portando a uno stato di caos nella regione. L’evento ha causato interruzioni e danni materiali, mentre le autorità stanno ancora gestendo le conseguenze dell’assalto. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora resa nota sui responsabili o sul numero di vittime.

Cronaca di un assalto annunciato: si può sintetizzare così quanto avvenuto nella giornata di sabato nel Mali, lì dove le forze regolari sono state messe duramente sotto pressione per diverse ore da un attacco congiunto. A nord, a portare avanti l’assalto, è stato il Fronte dell’Azawad. Mentre nell’area di Bamako e nelle regioni centro orientali, a entrare in azione sono stati i miliziani del Jnim. Il Fronte dell’Azawad è il gruppo secessionista delle regioni a maggioranza tuareg, Jnim rappresenta invece la sigla con cui è conosciuta la costola locale di Al Qaeda. La giunta militare al potere dal golpe del 2021, guidata dal generale Assimi Goita, è riuscita per il momento a tamponare la situazione.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Assalto a Goita, Mali nel caos Notizie correlate Leggi anche: Mali nel caos dopo l’uccisione del ministro della Difesa Mali, attentato al Ministro della Difesa: caos e attacchi su tutto il Paese? Cosa sapere Il ministro della difesa maliano Sadio Camara muore dopo l'attacco terroristico a Kati. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Mali, media: Il ministro della Difesa è stato ucciso in un attacco dei ribelli tuareg; Mali, jihadisti e tuareg contro la giunta militare sostenuta da Mosca: ucciso ministro della Difesa. Mali: a Bomako non c’è più carburante/ Cosa succede: i jihadisti assaltano le cisterne sulle autostradeIn Mali le tensioni tra esercito e jihadisti si spostano sulla guerra per il carburante: l'esercito forza il blocco e rifornisce la capitale Bomako La pericolosamente instabile situazione del Mali ... ilsussidiario.net