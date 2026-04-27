Aspettava un segnale… | il retroscena su Giovane dopo Napoli-Cremonese

Durante la partita tra Napoli e Cremonese, l’allenatore è apparso molto coinvolto sulla panchina, suscitando alcune interpretazioni tra i presenti. Secondo quanto riferito dall’inviato di Dazn, Federico Sala, il tecnico sembrava aspettare un segnale prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Nonostante non ci siano comunicazioni ufficiali, le sue espressioni e comportamenti durante il match sono stati analizzati come possibili segnali di una volontà di continuare in carica.

Conte rimane al Napoli per giocarsi l’Europa: la decisione dell’allenatore non è ancora ufficiale, ma secondo l’inviato di Dazn Federico Sala, gli indizi dalla panchina durante Napoli-Cremonese rivelano un tecnico tutt’altro che intenzionato a mollare. Napoli, Conte e i segnali dalla panchina: cosa rivela Sala. Durante il match vinto 4-0 contro la Cremonese, il bordocampista di Dazn ha colto dettagli significativi dal comportamento del tecnico salentino. Conte continua a mostrare cattiveria agonistica nonostante una stagione ormai conclusa in campionato. Sul gol di Elmas, l’allenatore ha intimato al giocatore di segnare ancora: un atteggiamento che fotografa una mente ancora focalizzata sulla competizione, non sulla rassegnazione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Aspettava un segnale…”: il retroscena su Giovane dopo Napoli-Cremonese È SNERVANTE! UNA ROBA DA FARTI VENIRE IL MAL DI TESTA! Cremonese Napoli 0-2 Notizie correlate Leggi anche: Napoli-Cremonese, braccio di Grassi su tiro Giovane: giusto rigore? Napoli, emerge un retroscena pesante su Rrahmani: è successo dopo l’infortunioIl Napoli è alle prese con un nuovo infortunio, l’ennesimo di una stagione maledetta e falcidiata da diversi stop. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli-Cremonese: ore 20.45 al Maradona. I grigiorossi per l'impresa; Napoli, Lukaku torna a Castel Volturno e poi riparte: sempre il gelo con il club; Napoli-Cremonese, gli azzurri vogliono tornare a vincere e convincere al Maradona; Il Napoli reagisce e ritrova se stesso: una risposta di carattere dopo il blackout contro la Lazio. Dazn, l'inviato: Giovane aspettava segnale di fumo. Conte resta per l'Europa?Il bordocampista di Dazn, Federico Sala, ha parlato della partita vinta dagli azzurri contro la Cremonese rivelando alcuni retroscena dalla panchina. areanapoli.it Cremonese a Napoli con (pochi) tifosi, malgrado il divieto: ecco quanti sarannoSarà ancora una volta il pubblico il grande protagonista al Maradona. Per la sfida tra Napoli e Cremonese si va verso un colpo d’occhio importante, con oltre 46mila spettatori già registrati nelle sco ... tuttonapoli.net Napolità. MNTLKODE · DISCIPLINE. Napoli-Cremonese | Da Kevin De Bruyne al magico Scott, una partita che non si dimentica Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #nap - facebook.com facebook Il Salotto Azzurro, analisi e commenti su Napoli-Cremonese x.com